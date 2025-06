E gjithë vëmendja është e fokusuar në “Arenën Kombëtare”, aty ku Shqipëria mat forcat me Serbinë. Një sfidë që gjithmonë ka rezultuar më shumë se një ndeshje futbolli, me kuqezinjtë që do tentojnë ta kthejnë në një festë.

Lorik Cana, “ikona” e njohur ka treguar për News 24 një batutë me një gazetar që provuar ta kontaktojë për mediat serbe.

“Pata një batutë me një gazetar që u mundua të më kontaktojë për mediat serbe. Ai kishte besim te fitorja e serbëve, unë shpreha besimin se do fitojmë ne.

I thashë që jemi duke ardhur me gjysmë-force, pasi gjysmën tjetër e kemi në krahun tjetër për momentin”- tha Cana, që i kujton Kosovën gazetarit.