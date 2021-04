Kryeministri Edi Rama, në një komunikim me qytetarët në Korçë, i bëri apel opozitës, por jo vetëm, që të ruajnë distancimin social dhe të mos e përshkallëzojnë më tepër situatën e pandemisë në vend.

Rama tha se popujt seriozë në situata të vështira bëhen bashkë, e këtë gjë, ai kërkoi edhe nga opozita.

“Këta duan të ngjallin panik për politikë, për një politikë mizerabël. Duan pushtetin me çdo kusht. Është fatkeqësi e madhe por nuk e zgjidhim dot sepse kundërshtarët nuk i zghjedh. Apeli im është që shëndeti është mbi të gjitha. Le të sillemi si komb serioz. Të jemi të bashkuar në këtë drejtim. Kur ndodh një fatkeqësi, njerëzit bashkohen nuk ndahen. Ne duhet dhe do ta fitojmë këtë luftë, siç po e fitojmë me pasojat e tërmetit. Vaksinimi masiv nuk do të ndalet. Kemi siguruar që çdo ditë në të gjithë Shqipërinë të këpusim zinxhirin e infektimit, duke bërë të mundur që më të moshuarit të jenë duke u mbrojtur. Ky është qëllimi ynë. Fushata elektorale vjen pas kësaj. E respektojmë këtë moment të demokracisë por ato që kemi bërë janë para syve të të gjithëve. Ato që nuk i kemi bërë, ka arsye por ne nuk jemi të rënë nga qielli. Kemi bërë gabime, madje më shumë se ato që i dimë dhe vetë. E dimë ku duhet të shkojmë për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë“, deklaroi Rama.

Kreu i qeverisë gjetë fjalës u ndal edhe tek vasinimi duke theksuar se po vaksinojmë pa dallim pa dashur t’ja dimë fare me kë janë dhe për kë votojnë.

“Po vaksinojmë pa dallim pa dashur t’ja dimë fare me kë janë dhe për kë votojnë. Nuk mund nga njëra anë të vaksinojmë dhe nga tjetra të injektojmë. Shikoni numrat e infektimeve dhe jetët e humbura në Kosovë. Shikoni në Malin e Zi, ku deri para zgjedhjeve situata dukej rozë. Kujt i duhet? Për çfarë? Nuk e bëjmë dot një fushatë si njerëz të përgjegjshëm? Si njerëz që në radhë të parë jemi shqiptarë dhe më pas demokratë e socialistë? Si u bëkemi ne lolo? Kjo ëshhtë e tmerrshme. Është e rëndë që kemi përballë një opozitë, që sapo ndodh gjithçka, bëhet me të keqen kundër zgjidhjes“, deklaroi Rama.

