Në vijim të turit të tij të takimeve të tij për prezantimin e planit të rimëkëmbjes nga pandemia, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ndal në një biznes të vogël në Durrës.

Pronarët e biznesit u ankuan për rënie të konsumit.

“Njëherë tërmeti, tani korona, situatë shmë e vështirë. 50-60% më pak konsum”.

“Sivjet u pa puna e restoranteve, më tepër nga turizmi presim. Fuqia blerëse ka rënë në minimum. Me shpresë, ishalla po kalon”.

Basha nënvizoi se plan-propozimi me 5 pika i demokratëve është për 6 mujorin e ardhshëm dhe jo për fushatë.

Ndaj ai apeloi sërish qeverinë që të reflektojë dhe të vërë në zbatim planin dhe të mos rrinë në televizor duke treguar se çfarë kanë bërë deri më tani.

Sipas Bashës, mbështetja e biznesit të vogël me një çek prej 1000 eurosh është më së e përballueshme për Shqipërinë.

“Në vend që të marrin planin dhe ta zbatojnë rrinë në televizor dhe thonë kemi dhënë kaq.Tani duhet me i dal përpara.Nuk bëhet fjalë për çfarë ka ndodhur dhe as çfarë do të bësh pas një viti, por për këtë 6 mujor.

Nuk e kemi shpikur ne, këtë po bën bota, Kosova e Maqedonia. Rënia ekonomike vjen prej rënies së konsumit.

Rrinë në televizor dhe na thonë ne sa kemi dhënë. Pyetja nuk është sa ke dhënë, por sa do japësh. Apo duke u fshehur me premtime elektorale. Ne themi tani duhet t’i dalësh përpara. Nuk themi se është e mjaftueshme, por është minimumi jetik.

Për 6 muaj është paketa. S’ka të bëjë me zgjedhjet, por me njerëzit. Ka të bëjë me xhepat e tavolinat e shqiptarëve. Është plotësisht e mundur, po të heqim dorë nga çdo shpenzim tjetër. Shqiptarët as me listat nuk ia dalin dot. 1 mijë euro për ju, nuk është mrekulli, por t’ju heqë disa shpenzime shtesë që i keni pasur këto 7 vite.

Këta e duan taksën në kokë, po s’paguan të bllokojnë.

Ju e dini vetë që ekonomia është zinxhir. Po u këput një hallkë këputën të gjitha. Konsumi është kryesorja. Ndihma kryesore është nxitja e konsumit. Dhe 5 pikat që kemi propozuar, këtë kanë synim krysor. Bëhet fjalë për bukën e gojës, jo luks. Ka kohë edhe para pandemisë.

Kjo vetëm sa e thelloi. Edhe para tërmetit. Kam ardhur shpesh herë në Durrës lista pa fund. Nuk japin më me listë se nuk ia dalin dot. Për t’i dalë para saj, është plotësisht e përballueshme. I jepet biznesit të vogël 1 mijë euro, 2 mijë do ishte dhe më mirë. Këtë do bënim ne po të ishim në qeveri. Pa zbukurime, pa propagandë, ky është realiteti.

Ne si opozitë japim planin tonë për ta zbatuar. As fushatë as plan ekonomik pas zgjedhjeve. Tani, tani. Tetor, nëntor, rënia do thellohet, prandaj duhet zbatuar që tani plani.

Nafta mbetet më e shtrenjta në rajon, taksat. Kjo sjellje është e dëmshme për ekonominë dhe në kohë normale. Ekonomia është zinxhir, po u këput një hallkë bien të tjerat. Duhet nxitur konsumi. Bëhet fjalë për bukën e gojës, nuk po ofrojmë ndonjë luks.

Tërmeti dhe pandemia vetëm sa nxorën këto gropa zbuluar. Kam ardhur shpesh në Durrës dhe kam parë lista pa fund në dyqane, tani nuk japin më. Ti jepet biznesit një çek prej 1000 euro. Aq e përballon Shqipëria.

Shpresoj ta dëgjojnë edhe ata që duhet ta dëgjojnë.Në tetor-nënëtor rënia ekonomike do të thellohet. Janë gjëra të tjera që do të zgjidhen pas 25 prillit por nuk kam ardhur për këto” tha Basha duke ironizuar edhe Ramën me faktin se për mandatin e tretë të tij në qeverisje vendosin qytetarët.

Kreu i PD tashme i ka kufizuar levizjet, dhe nuk largohet shume nga “perimetri” i viles se re qe ka blere se fundmi ne Hamallaj! Dje ishte ne Vore ne takim me biznesin, sot ishte ne Durres!

g.kosovari