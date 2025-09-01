Dy persona janë vënë në prangat e bluve të Kamzës pasi po transportonin kanabis. Një 18-vjeçar dhe një 26-vjeçar u kapën në fshatin Zall Mner me një çantë me 675 gramë kanabis, të cilën po e transportonin në Tiranë me qëllim shitjen.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 5, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, bazuar në informacionet e siguruara se dy shtetas do të transportonin një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, me qëllim shitjen, kanë organizuar operacionin policor të koduar “The bag”.
Si rezultat i operacionit u arrestuan shtetasit E. Ç., 18 vjeç dhe A. N., 26 vjeç.”, thuhet në njoftim.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
