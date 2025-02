Nënkryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Toni Gogu, gjatë fjalës sot në Kuvend kërkoi një drejtësi me standarde të panegociueshme europiane.

“Ne nuk pengojmë drejtësinë të bëjë punën e saj. Ne nuk duam një drejtësi të komanduar. Ne nuk duam një drejtësi të kapur. Ne nuk duam një drejtësi që gjunjëzohet para politikës! Jo, miqtë e mi, ne duam drejtësi të vërtetë! Ne e çliruam drejtësinë nga duart e pushtetit, ne e ndërtuam një sistem që sot ka autonomi dhe forcë, ne e bëmë një drejtësi europiane—por edhe standardet i duam europiane! Jo më drejtësi plepash! Jo më drejtësi pazaresh! Jo më drejtesi që i mbyll sytë për disa dhe i hap sytë deri në skaj për të tjerë!”, deklaroi Gogu.

Më tej duke iu referuar rastit të arrestimit të Erion Veliajt, Gogu solli në vëmendje heshtjen e drejtësisë për 21 Janarin.

“Në rrugët e Tiranës sot ka një pyetje qe vazhdon te gerryeje zgavren ne ndergjegjen kombetare.

Si mundet te heshte drejtesia per gjakun e Ziverit, Aleksit, Faikut dhe Hekuranit qe therret nga Bulevardi i Deshmoreve dhe te nxitoje me shpejtesi rrufe te hetoje akuzat e “jashtetokesorit” Nesti Angoni? A është drejtësia njësoj për të gjithë, apo po shndërrohet në një armë të atyre që duan ta përdorin për pushtetin e tyre?”, deklaroi Gogu.

Më tej ai evidentoi edhe njëherë transformimin e madh të Tiranës nën drejtimin e Erion Veliajt.

“E shihni Tiranën sot? Nuk është më ajo që ishte një dekadë më parë. E shihni Sheshin “Skënderbej”? Një kryevepër urbane, një qendër kombëtare krenarie. E shihni Parkun e Liqenit? Më i bukur se kurrë, plot jetë, plot dritë. E shihni Piramidën? Nga një gërmadhë e së shkuarës, në një tempull të inovacionit për brezin e ri. E shihni Unazën e Madhe? Po mbyll rrethin, po i jep Tiranës frymëmarrjen që i duhej.Kush e bëri këtë? Jo ata që hedhin baltë, por ata që punojnë! Jo ata që shkatërrojnë, por ata që ndërtojnë!

Jo ata që duan të mbajnë Shqipërinë peng të së shkuarës, por ata që duan ta çojnë drejt së ardhmes! Prandaj, miqtë e mi, sot unë po ju them: Ne nuk do të ndalemi! Sepse kjo nuk është një betejë për një njeri të vetëm. Kjo është një betejë për të drejtën për të ndërtuar, për të guxuar, për të çuar përpara një Shqipëri që nuk kthehet pas!”, tha Gogu teksa se ky rrugëtim i Partisë Socialiste nuk do të ndalet as në 11 maj

“Ne do ta fitojmë sepse projekti ynë nuk është një projekt fushate—është projekti më i madh që ky vend ka parë ndonjëherë: Shqipëria 2030, një vend anëtar i Bashkimit Europian! Dhe unë ju them sot: Askush nuk e ndal këtë rrugëtim! Askush nuk e ndal këtë popull! Askush nuk ndal dot të ardhmen!”, tha Gogu.