Mbrëmjen e djeshme, pas prime-t, ku ndër çështjet që u diskutua ishte ajo e akuzës së Egla Cenos ndaj Saimir Kodrës se i ka kërkuar favore seksuale, Ilnisa Agolli ka thumbuar aktoren.

Ndërsa Egla po fliste me Rozën dhe po i thoshte se nuk do t’i shkojë në emision, Ilnisa e pyet ‘Po te Saimiri do shkosh?’.

Pjesë nga diskutimi:

Roza: O Egla tani që është lidere Heidi do e bësh shoqe prapë dhe pastaj ta trajtosh si leckë mes të gjithëve?

Egla: Nuk i përgjigjem pyetjes tënde. Nuk do vij kurrë në emisionin tënd me pyetje. Ha bukë.

Egla: Atëherë pi cigare dhe verë. Nuk do i përgjigjem pyetjeve tua.

Ilnisa: Po te Saimiri do shkosh?/m.j