Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka folur sot në emisionin e mëngjesit “Koha për t’u zgjuar” me Bashkim Hoxhën në News24 edhe për përgjimet e Ndragheta-s.

Veliaj tha se është në fazën që i merr me sportivitet dhe se nëse do ishin të vërteta do kishin vajtur në prokurori. Ai i quajti sulme që vijnë sa herë ka një projekt apo jemi në prag zgjedhjesh.

“Shiko u regja me këtë punë, sa herë fillon një projekt, sa herë jemi duke bërë gjëra të bukura, sa herë jemi prag zgjedhjesh, fillon e gjithë logoreja. Jam në fazën kur i marr me sportivitet, sepse po të ishin të vërteta do kishin vajtur në prokurori, do ishin bërë hetimet në momentin që kjo është bërë një rutinë parazgjedhore, jam tek faza ku thjesht argëtohem dhe dua të vazhdoj punën. E kam pasur gjithmonë tundimin, që para 6 vitesh, filluan me këndin e lodrave, jo po do bëhet pallat, jo po mafia, jo po kështu. Jam regjur. Do doja të mos kishim një politikë të tillë, të ulët, do doja që politika të ishte e bazuar tek idetë. Kam folur dhe me kolegët e ambasadës italiane, dhe me kolegët e drejtësisë, as nuk i njohin këta persona, as nuk kanë ardhur ndonjëherë në bashki. Ne mund të jemi të ulur këtu dhe dikush është duke pirë kafe në Durrës dhe po na sheh, e thotë ta zgjidh unë me Bashkimin, ta zgjidh unë me lalin. Pyetja është çfarë zgjidh, a e ke zgjidhur dhe a ke tentuar. Njerëzit mund të ëndërrojnë dhe të fantazojnë dhe mashtrojnë njeri-tjetrin, ky është një vend që nuk të burgos për këto. Nëse do ishte bërë ndonjë gabim, nëse dikush do kishte dhënë një leje, ose nëse ne do kishim hyrë në negociata me këta lloj mitomanësh dhe mashtruesish, atëherë po do kishte përgjegjësi. Për sa kohë nuk i kemi në refene dhe as nuk i dimë kush janë le ta përdorin për fushatë, por unë besoj se njerëzit janë të zgjuar”, deklaroi Veliaj.

I pyetur për situatën me pandeminë dhe çështjen e urbanëve, Veliaj tha kërkohet përgjegjshmëri personale.

“Secili prej nesh dhe në trafik dhe në urban do ta ketë sa më lirshëm por asnjë nuk del vullnetar, të ikë nga trafiku apo zbresë nga urbani.

Mbajtja e maskës është e vetmja që të shpëton në kushte të tilla. Ajo që ndodhi është që u teprua në disa lokale e restorante, jo të gjithë. Është shumë kollaj të thuash të ndalojmë transportin, ekonominë por është shumë më e vështirë.

Kur secili ka një mbrojtje personale nuk mund të kalojë në sulm ndaj tjetrit që duhet të shkojë në orën 8 në punë. Kërkohet përgjegjshmëri personale”, u shpreh Veliaj.

Ai foli dhe për detyrën e tij si drejtues politik i PS për qarkun e Tiranës dhe punën në Kavajë e Rrogozhinë.

“Nuk e ngatërroj kurrë punën dhe pasionin tim për politikën. Jam në Kavajë vetëm të shtunë dhe të diel që është koha ime e pushimit. Të hënë me të premte jam i përkushtuar dhe nuk i lë asgjë mangët popullit të Tiranës. Ndihmoj dhe pak fare në Vorë. Zgjedhjet bëhen në nivel qarku që do të thotë për ne nuk është e kënaqshme të mjaftohemi me rezultatet e Tiranës. Qartazi Kavaja e Rrogozhina do kthehen bastione të PS”, tha ai.

Sa i përket gjobës së KQZ, Veliaj u shpreh se dikush gjobitet pse punon.

“Jam gjobitur por jo për angazhimin tim në Kavajë e Rrogozhinë por për zellin që kemi në punët e bashkisë. Gjobën e kam apeluar. Ë vë buzën në gaz kur kemi mbërritur këtu, që dikush gjobitet pse punon. Unë i postoj në faqen time personale, nëse KQZ rri atje do të thotë që nuk kanë punë për të bërë.

Unë kam 6 vite që bëj këtë punë përditë. Për sa kohë kam qenë konsistent, do jem dhe më 26 prill dhe më 27. Më duket mënyra më e mirë dhe për të frymëzuar organizatën që përfaqësoj”, tha ai.

Veliaj u ndal tek fushata për 25 prillin, ku deklaroi se sondazhet tregojnë epërsi të PS-së.

“Ne kemi sondazhe që tregojnë për një epërsi të PS, 55% për Tiranën. Jam i pakënaqur sepse mundemi dhe më mirë. Në 10 javët e ardhshme duhet të mobilizojmë më shumë energji. Besoj se mund të dalim akoma më mirë.

Absolutisht që ka gjithmonë mundësi për të bërë më mirë. E kuptoj gjërat marrin kohën e tyre. Ndonjëherë dhe mua më humbet durimi. Zelli për të ecur më shpejt është shumë më ndryshe se zelli për të fjetur gjumë. I gjithë debati është a ka gjoba kur fle gjumë. për disa forca politike gjumi është sport olimpik ku ata duhet të bëhen kampionë. Më duket hipokrizi shumë e madhe që kemi politikanë që shtojnë vilat gjatë pandemisë”, tha Veliaj.

Sa i përket zgjedhjeve në Kosovë, kreu i Bashkisë së Tiranës tha se beson fort që Kosova do ketë një stabilitet.

“Zgjedhjet në Kosovë mbarojnë për 24 orë, jeta vazhdon. Do duhet që dhe pas fitores sonë të tretë të sillemi me përulësi.

Ekipi ynë është totalisht i ri. Janë njerëz të rinj dhe Redi që drejton fushatën në Kavajë dhe Edisoni në Rrogozhinë. Unë jam për herë të parë në Tiranë. Lista jonë do të jetë 50% me kandidatë për herë të parë”, tha ndër të tjera Veliaj.

g.kosovari