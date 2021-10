Deputeti socialist Erion Braçe thotë se në këto 30 vite të gjithë kanë dështuar që të ndërtojnë tregje të hapura, të lira dhe konkurruese. Braçe thotë se në çdo treg produkti apo shërbimesh, ka 2,3, 4 kompani që kontrollojnë tregun, bashkërendojnë sjelljen, caktojnë çmimet, ndajnë fitimet për vete e kurrë për konsumatorin. Më tej Braçe tha se ndodh që në atë treg ka 10 kompani, po 90% e tregut e kontrollojnë dhe gëzojnë 2-3 kompani.

Postimi i plotë:

PO NUK NDRYSHOVE KURRE MENDJE, NUK NDRYSHON ASGJE!

Per shkak te nje KUFOME qe flet ne Kuvend, e gjithe zarbemedia qe paguhet prej tij, klienteve te tij, sponsorve te pushtetit te hamendesuar te tij, kjo video mu postua ca here ne inbox.

Natyrisht, per shkak te popullimit te zarbemedias me te paditur, analfabete funksionale, idiote epike, thashe ti le te gezojne vulgun me te;

Por kjo kulture sipas te ciles idioti eshte i zgjuar, i padituri eshte moralist, injoranti eshte gjykates e te gjithe ne nje sulmojne, fyejne, shajne, poshterrojne, DUHET ZHBERE, duke nisur nga parate e tyre te ndyra.

Kaq per ta;

Nderkohe per shqiptaret qe ju ka bertitur ne fytyre ky takem, dua te sqaroj:

1. Nafta pa Akcize per bujqesine (angazhim ne Divjake), jo vetem eshte premtim i mbajtur, por I TEJKUAR kur ju kemi dhene bujqeve NAFTE PA LEKE per siperfaqen e tokes se punuar, mbjelle, kultivuar;

2. Plehrat Kimike, Farerat, Fidanet, Makinerite e Paisjet Bujqesore etj PA TVSH, eshte premtim plotesisht i mbajtur prej disa vitesh per cdo bujk kudo;

3. Ushqimet pa Tvsh, eshte nje angazhim i pa mbajtur;

UNE NUK FSHIHEM, JAM KUNDER TIJ SOT.

Nje angazhim i tille ka kuptim, ka vlere, eshte efektiv e ndikon ne uljen e cmimeve, ne tregje te hapura, te lira, konkurruese, jo ne TREGJE TE PERQENDRUARA, KONTROLLUARA E KU CMIMET CAKTOHEN NGA NJE GRUSHT BIZNESMENESH;

Ne te tilla, uljen e tatimeve e taksave e fitojne keta, ASFARE NJEREZIT!

Po ua them troc:

NE 30 VITE TE GJITHE, PO TE GJITHE, DESHTUAN E DESHTUAM TE NDERTOJME TREGJE TE HAPURA, TE LIRA E KONKURRUESE!

Ne cdo treg produkti apo sherbimesh, ka 2, 3, 4 kompani qe kontrollojne tregun, bashkerendojne sjelljen, caktojne cmimet, ndajne fitimet per vete e kurre per konsumatorin;

Ndodh qe ne ate treg ka edhe 10 kompani, por 90% te tregut e kontrollojne dhe gezojne 2-3 kompani!

NJE EKONOMI E TILLE NUK ESHTE EKONOMI E TREGUT TE HAPUR, TE LIRE E KONKURRUESE!

4. Energjia Elektrike pa TVSH apo me TVSH TE REDUKTUAR-sic ka qene angazhimi ne program, mbetet nje opsion, por vec per kategori ne nevoje, me te ardhura te vogla apo ndihme ekonomike; gjithnje brenda nje pakete te plote NDIHME qe perfshin kujdesin shendetesor etj.

Kaq kete here!