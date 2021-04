Kandidati për deputet i qarkut Fier, Erion Braçe ka denoncuar komisionerët e PD dhe LSI, për të cilët tha se kanë braktisur detyrën e numërimit të votave që prej orës 05:30 të mëngjesit.

“Ja pse nuk behen zgjedhjet me komisioneret e PD e LSI! Ja pse nuk numerohet vota e shqiptareve me numeruesit e PD e LSI! Nje i paditur shembullor, injorant tipik, emeruar nga PD nenkryetar i KZAZ Divjake, Ymer Dermyshi; Nje dembel tipik, i paditur por arrogant, emeruar nga PD sekretar i KZAZ Divjake; Numeruesit e PD LSI; Kane braktisur detyren e numerimit te votave te shqiptareve prej ores 5.30 te mengjesit te sotem dhe nuk dihet ku jane.”

Braktisja e detyrës, shtoi Braçe, është vepër penale dhe dënohet nga 3 deri në 5 vite burg.

“Askush nuk po merret me keta barbare qe u eshte besuar numerimi i votes se shqiptareve. Erdhen ne oren 1.30, nisen pune dhe numeruan vec 15 kuti votimi pa bere dot as edhe nje njesi te plote, ndaluan ne oren 5.30 dhe kane braktisur detyren! I bej thirrje drejtuesit te KQZ te rinise menjehere numerimin e votave te qytetareve te Divjakes. Menjehere dhe tani! I bej thirrje Prokurorit qe heton krimet elektorale te paraqitet prane KZAZ Divjake dhe te nise hetimin kryesisht ndaj kesaj bande qe tallet me vullnetin e shtetasve! Ndryshe, sic ligji e kerkon, numerimi do nise tani me dy numeruesit e mbetur e ne kushte transparence te plote!”