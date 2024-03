Pesë nga gjashtë alpinistët e skive që ishin zhdukur prej dy ditësh në Alpet zvicerane janë gjetur të vdekur. Këtë e ka bërë të ditur policia e kantonit të Valais-it, e cila po vazhdon kërkimin për personin e gjashtë të zhdukur.

Pavarësisht kushteve të këqija atmosferike, ekipi i shpëtimi që u dërgua në vendngjarje “zbuloi trupat e pesë prej gjashtë personave të zhdukur”, thuhet në deklaratën e policisë.

Gjashtë alpinistët zviceranë të skive, nga të cilët pesë u gjetën të vdekur, janë zhdukur që nga e shtuna. Ata janë të moshës nga 21 deri në 58 vjeç dhe pesë prej tyre i përkasin së njëjtës familje nga Valais, ndërsa një person tjetër, një grua, vjen nga kantoni i Friburgut.

Disa prej tyre ishin alpinistë me përvojë dhe disa po stërviteshin për një garë alpinistike me famë botërore të planifikuar për në prill, Patrouille des glaciers, rruga e së cilës kalon gjithashtu përgjatë rrugës Zermatt-Arolla që po ndiqnin.

Alarmi u ngrit pasditen e së shtunës rreth orës 16:00 nga një familjar që priste grupin në Arolla, në Val d’Hérens. Një telefonatë e bërë pak më vonë, në orën 17:19, nga një nga gjashtë personat e zhdukur, i lejoi ata të ndodheshin në sektorin Col de la Tete Blanche, rreth 3500 metra mbi nivelin e detit.

Gjatë natës ndërmjet të shtunës dhe të dielës, pesë shpëtimtarë zviceranë tentuan të arrinin grupin në këmbë nga Zermatt, por për shkak të kushteve të tmerrshme të motit dhe rrezikut të ortekëve ata u detyruan të hiqnin dorë. Alarmi u dha edhe nga Shërbimi i Shpëtimit Alpin i Luginës së Aostës, me shpresën se kushtet e motit në anën jugore do të lejonin ndërhyrjen me helikopter. Dje, në një tjetër aksident, një skiator i cili ishte jashtë pistës vdiq në spitalin në Sion (Zvicër) nga lëndimet e marra pasi u godit nga një ortek në Val Ferret zvicerane.

/a.r