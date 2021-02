Deputetja Rudina Hajdari ka deklaruar se do të fuste në burg të gjithë politkkanët e korruptuar nëse ajo do ta kishte në dorë këtë gjë. E ftuar në emisionin “Expuls”, Hajdari u pyet se çfarë do të bënte nëse do të ishte Zoti.

Ajo tha se po të kishte atë rol, do të fuste në burg politikanët e korruptuar dhe do t’i largonte nga jeta politike.

Pjesë nga biseda:

Ronaldo Sharka: E zëmë sikur do të ishit Zoti, si do t’i dënonit ju politikanët që kanë vjedhur popullin shqiptar?

Rudina Hajdari: Do t’i fusja në burg. Po patjetër! Edhe një i burgosur ka të drejtat e veta. Të paktën të ikin nga skena politike.

g.kosovari