Presidenti amerikan Donald Trump, ndan mesazhin e parë nga spitali, pak orë pas shtrimit prej Covid-19.

“Mendoj se po shkon mirë! Faleminderit të gjithëve. Dashuri!!! ”, ka shkruar Trump në Twitter.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020