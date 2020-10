Fatmir Mediu zhvilloi këtë të premte (30 tetor) një takim me koordinatorët e Partisë Republikane në njësinë 7 në Tiranë.

Në fjalën e tij ai deklaroi se vendi po shkon drejt krizës politike me BE, për shkak të papërgjegjshmërisë së kryeministrit Rama, i cili sipas kreut të republikanëve, injoroi thirrjen e Komisionerit për Zgjerim se duhet të priste opinioni e ‘Venecias’ dhe më pas të votonte Kodin Zgjedhor.

Mediu tha se Rama është i vendosur që të shkatërrojë çdo mundësi për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

“Këmbëngulja e Ramës sot për të mos pritur opinionin e Komisionit të Venecias, tregon që ai është kundër rrugës së integrimit të Shqiptarëve. Komisioneri për Zgjerimin kërkoi që Komisioni i Venecias të vlerësojë ndryshimet në Kodin Zgjedhor të miratuar në mënyrë të njëanshme nga Edi Rama, duke shkatërruar të gjithë procesin për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Komisioni i Venecias apo ekspertë të OSBE/ODIHR që ishin parashikuar në marrëveshjen mes pozitës dhe opozitës, kishin autoritetin për të gjykuar sesa në përputhje me kriteret e Kopenhagenit do të ishin ndryshimet. Dhe nëse do të kishte mendime të kundërta, ata do të ishin fjala e fundit, gjë që e injoroi tërësisht Edi Rama. Por kush ju thotë juve që politika është e keqe, tentojnë tju mbajnë larg. Kush ju thotë mos u merrni me politikë, apo mos votoni, kërkon tju kontrollojë.Pavarësisht nga ngjyra politike, duhet të dalim në një qëndrim që i shërben interesave të vendit” – u shpreh Mediu.

