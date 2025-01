Monedha europiane e ka nisur vitin pozitivisht teksa është rritur me disa pikë. Kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë bën të ditur se euro këmbehet për 98.23 lekë, 0.08 lekë më shumë se fundi 2024, shkruan A2 CNN.

Ndonëse me tendeca rritëse euro përsëri mbetet poshtë nivelit të 100 lekëve. Në blerje valuta po tregtohet për 97.87 lekë ndërsa në shitje për 98.58 lekë.

Si euro po me trende më rritëse paraqitet dhe dollari amerikan. Me 94.92 lekë po këmbehet kjo valutë. Ndërsa paundi britanik dhe franga zvicerane këmbehen përkatësisht me 118.37 lekë dhe 104.8 lekë.