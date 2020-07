Ministrja e Transportit dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku inspektoi punimet për transformimin e sheshit “Shqiponja”.

Gjatë inspektimeve, u njoftua se ecuria e punimeve është 25%. Kujtojmë se fillimet e ndërtimit për transformimit të këtij sheshi kanë hasur një sërë problematikash të shpronësimeve të banorëve të zonës.

“Kjo është një vepër që ka pasur vonesa, për arsye që i dimë të gjithë. Qoftë për sa i përket shpronësimeve, qoftë edhe për sa i përket politizimit të kësaj vepre dhe bllokimit për një vit rresht që ka ndodhur në Unazën e Re. Megjithatë sot pas një viti puna është e dukshme”,- tha ministrja Balluku.

Më tej ajo zbuloi se kjo vepër do të ketë hapësira për banorët e zonës dhe do të jetë një vepër mjaft miqësore me ambientin.

“Kjo nuk është thjesht një vepër infrastrukturore, është një vepër shumë mirë e integruar me qytetin, pasi është një vepër urbane ku është parashikuar dhe lëvizja e lirë e këmbësorëve. Ka gjelbërim ka edhe ambiente të cilat edhe mund të përdoren nga banorët e zonës përqark”,- përfundoi ministrja Balluku.

Duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarët pasi nisja e punimeve solli devijimin e qarkullimit të automjeteve duke shkaktuar edhe trafik, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë njoftoi se ka nisur puna për planifikimin e segmentit tjetër të Unazës së Madhe që nis nga rrethrrotullimi “Shqiponja” deri në Bulevardin e Ri dhe së shpejti do të nisë puna edhe për planifikimin e segmentit tjetër që nis nga Bulevardi i Ri deri në zonën e Shkozës.

“Kur mendojmë se çfarë rezultati do ketë në pak muaj, në më pak se një vit ndoshta e gjithë vepra, të gjithë lotet, tre lotet që kemi këtu, për të nisur më pas punën, të cilën po projektojmë sot nga “Shqiponja” dhe deri në Bulevardin e Ri dhe më pas nga Bulevardi i Ri deri në Shkozë, besoj se të gjithë tregojnë mirëkuptim, pasi asgjë nuk bëhet pa vështirësi dhe për më tepër kantieret e mëdha ndikojnë në fluksin e trafikut të një qyteti”, theksoi ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

g.kosovari