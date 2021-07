Një klerik mysliman 57-vjeçar në qytetin indian Muzaffarnagar, Hazra vdiq pasi një nga gratë e tij i preu organet gjenitale.

Sipas raporteve lokale, gruaja e dytë e Maulvi Vakil Ahmad Hazra e sulmoi atë pasi ai nuk e dëgjoi atë për të mos u martuar për të tretën herë.

Hazra i tha policisë se burri i saj po planifikonte të martohej me një grua tjetër, e cila shkaktoi një debat të ashpër mes të dyve. Më vonë atë natë, ndërsa kleriku ishte në gjumë, Hazra ia preu burrërinë me një thikë kuzhine me tehe të mprehtë, për shkak të së cilës ai “u përgjak për vdekje”.

Gruaja e akuzuar më pas u përpoq të kryejë ritet e tij të fundit me ndihmën e të afërmve të saj. Dikush në lagje dyshoi dhe lajmëroi policinë. Pasi u mor në pyetje nga policia, gruaja pranoi krimin.

g.kosovari