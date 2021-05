Ndërkohë ministrja austriake, Karoline Edstadler gjatë takimit me ministren Olta Xhaçka përgëzoi zgjedhjet e mbajtura në 25 prill.

Ajo gjithashtu theksoi se Shqipëria ka punuar shumë në rrugën drejt Bashkimit Europian, ndërsa tha se beson në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve.

Sipas ministres austriake, Shqipëria ka bërë hapa para sa i takon shtetit të së drejtës, ndërsa theksoi se ajo është një nga avokatet kryesore për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare.

Urime për zgjedhjet e 25 prillit. Duam të punojmë me ju për perspektivë të rëndësishme që të hyni në BE. Ne kemi rrënjë të forta politike me Shqipërinë. Po përpiqemi për pasaportën e gjelbër, që të mundësohet lëvizja e lirë. Ju po bëni shumë që t’i tregoni BE-së se po ecni mirë me integrimin. Janë 145 mijë vaksina anti-Covid për Shqipërinë.

g.kosovari