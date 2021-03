Nga Flogert Muça

Gazetari Andi Bushati ka bërë një deklaratë shumë të rëndë para dy netësh në studion e Open, në Top Channel, kundrejt një ministrje. Teksa fliste për sherrin e Ilir Metës me policinë bashkiake në zyrat e FRD, Andi Bushati duke sulmuar një ministre të qeverisë, e cila është edhe nënë, grua, motër e dikujt, u shpreh: ”Në një republikë ku presidentit, del një që hap këmbët para kryeministrit dhe thotë nuk i botoj në fletoren zyrtare dekretet e tua, presidentit i lind e drejta të bëjë çdo gjë” (Shih videon në fund të shkrimit).

Kjo deklaratë e Bushatit nuk është vetëm seksiste, por është një akuzë shumë e rëndë që cënon imazhin dhe dinjitetin e ministres të cilën ai sulmoi. Dhe emri i ministres të cilën Bushati e sulmoi aq rëndë është i thjeshtë për tu gjetur. Duke iu referuar akuzave të Bushatit dhe çështjes që ai mori si shembull, kuptohet se bëhet fjalë për ministren e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, e cila u sulmua nga Meta e Partia Demokratike në shkurt të vitit 2020, pasi dyshonin se ajo ka ndikuar në botimin në fletoren zyrtare të vendimit të KED për Arta Vorpsin dhe jo një emër të Presidentit për GJK.

Por, pak rëndësi ka emri i ministres dhe pozicioni i saj, pasi mund të ishte cilado grua/vajzë edhe joministre nën këtë goditje të ulët që cënon moralin dhe figurën. Ajo që ka rëndësi është akuza shumë e rëndë e gazetarit në fjalë që del e ‘jep mend’ në disa televizione dhe mosreagimi i askujt për këtë goditje të ulët që cënonte direkt moralin e një gruaje.

Ata që u mërzitën pse Edi Rama kishte vendosur një foto të Grida Dumës me mikrofon (që ishte një foto e saj dhe jo montazh) ndaj së cilës në fakt nuk u hodh asnjë akuzë imoraliteti, për këtë deklaratë shumë të rëndë të Bushatit, heshtën. Duke filluar nga Ilir Meta, që bëri si ithtar i mbrojtes së gruas në rastin Duma e duke vazhduar me Petrit Vasilin, Gjekmarkajn, Markun, Berishën, Bashën e me radhë të gjithë ata që janë në Tramin e PD-LSI në këto zgjedhje, ‘u solidarizuan’ me Dumën . Pas opozitës edhe gazetarët pranë saj, u sulën në çdo studio kundër fotos së Dumës. Pyetja që lind për secilin prej atyre që ishin kundër zgjedhjes së Ramës është: Po për deklaratën e Andi Bushatit çfarë mendoni? Pse nuk e dënoni gjuhën e tij denigruese dhe akuzuese sa më s’ka ndaj një gruaje?