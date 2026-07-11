Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kolonjë ku një 36-vjeçar ka humbur jetën, pasi është aksidentuar në vendin e punës. Bëhet me dije se viktima po ngarkonte trupa druri në një subjekt privat, në momentin që është aksidentuar.
Ai ishte banues në Pogradec dhe punonte në një subjekt privat të licensuar për prodhimin e drurit. Një trup druri i është shkëputur dhe e ka zënë poshtë, duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme.
Policia ka nisur hetimet për të zbuluar më shumë mbi shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarje tragjike.
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