Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme ajrore të mërkurën, pasi ushtria e Iranit hodhi poshtë pretendimin e presidentit Donald Trump se SHBA-ja ishte në negociata për t’i dhënë fund luftës, e cila ka tronditur tregjet e energjisë dhe ato financiare, duke thënë se Shtete e Bashkuara po negociojnë me veten.
Refuzimi i negociatave nga komanda e unifikuar e Forcave të Armatosura Iraniane, e cila dominohet nga Garda Revolucionare e elitës së ashpër, vjen mes raportimeve se SHBA-ja i ka dërguar Teheranit një plan prej 15 pikash për diskutim.
“A ka arritur niveli i luftës suaj të brendshme në fazën ku ju (Trump) po negocioni me veten?” tha zëdhënësi kryesor i komandës së përbashkët ushtarake të Iranit, Ebrahim Zolfaqari, në televizionin shtetëror iranian.
“Njerëz si ne nuk mund të shkojnë kurrë mirë me njerëz si ju. Siç e kemi thënë gjithmonë… askush si ne nuk do të bëjë një marrëveshje me ju. Jo tani. Asnjëherë”, tha zëdhënësi iranian.
Udhëheqja e Iranit ka thënë më parë se nuk mund të negociojë me SHBA-në pasi e ka sulmuar vendin dy herë gjatë negociatave të nivelit të lartë në dy vitet e fundit.
Katër javë pas fillimit të luftës që ka vrarë mijëra njerëz, ka krijuar tronditjen më të keqe energjetike në histori dhe ka ndezur frikën globale të inflacionit, të mërkurën nuk pati ndërprerje të sulmeve ajrore nga Irani dhe Izraeli.
Forcat Mbrojtëse Izraelite thanë në një postim në Telegram se kishin nisur një valë sulmesh që synonin infrastrukturën në të gjithë Teheranin. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve SNN tha se sulmet goditën një zonë banimi në qytet, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkonin në rrënoja.
Kuvajti dhe Arabia Saudite thanë se kishin zmbrapsur sulme të reja me dronë, pa deklaruar se nga kishin ardhur. Dronët shënjestruan një rezervuar karburanti në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit, duke shkaktuar një zjarr, por pa viktima, tha Autoriteti i Aviacionit Civil të Kuvajtit.
Garda Revolucionare e Iranit tha se kishte nisur një valë të re sulmesh kundër vendeve në Izrael, përfshirë Tel Avivin dhe Kiryat Shmona, si dhe bazave amerikane në Kuvajt, Jordani dhe Bahrein, raportuan mediat shtetërore iraniane.
Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të martën se SHBA-të ishin në “negociata” me “njerëzit e duhur” në Iran për t’i dhënë fund luftës, duke shtuar se iranianët dëshironin shumë të arrinin një marrëveshje.
Ndërkohë aksionet u rritën dhe çmimet e naftës ranë të mërkurën pas raportimeve se SHBA-ja po kërkon një armëpushim njëmujor dhe i kanë dërguar Iranit një plan prej 15 pikash për diskutim, duke rritur shpresat për një rifillim të eksporteve të naftës nga Gjiri Persik.
Leave a Reply