Naftëtaret e Ballshit hyjnë sot në ditën e dhjetë të grevës së urisë. Gjendja shëndetësore e tyre është rënduar.

Në ditën e dhjetë të grevës, gratë nuk tërhiqen, madje thonë se do iu bashkohen dhe fëmijët e tyre.

‘Po na vret stresi dhe heshtja e kryeministrit. Pagat janë të panegociueshme. Vetëm të vdekura dalin. Ne më mirë të na zërë korona se të vdesim për bukë. Është turpi më i madh të vdesësh për bukë se të vdesësh nga korona. Reagimi i kryeministrit është absurd se ne s’po kërkojmë diçka që është jashtë detyrës së tij për të zbatuar një vendim gjyqi, që ne jemi pa bukë në shtëpi. Rifillimi i punës është një kusht i negociueshëm, nëse u leverdis e hapin punën. Nuk ka pse të negociojmë për lekët tona që po na vdesin fëmijët pa bukë. Ai po na bën presion neve, për çfarë duhet të negociojmë, kërkojmë bukën e fëmijëve tanë. Ka pasur kohën e mjaftueshme, që nga janari që kemi bërë protestën që na çnderuan si njerëz, të kërkoj robi bukë nuk është dinjitoze për një njeri në shekullin e 21 që jetojmë. Ne nuk kemi ku vemi, jemi pa bukë. Më mirë të vdesim nga korona se për bukë se është turp, ne do na vijnë dhe fëmijët tanë në mbështetje se s’kanë ku të vejnë. Do vijnë te dera e uzinës nuk kanë ku të shkojnë, të mos bëjë teatër me njerëzit e sidomos me gratë”,- shprehen grevistet e ngujuara në ambientet e brendshme të uzinës.

g.kosovari