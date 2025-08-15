Volodymyr Zelensky i është përgjigjur raporteve për sulme ruse në të gjithë Ukrainën, të cilat po ndodhin teksa Presidenti amerikan Donald Trump po fluturon për t’u takuar me Vladimir Putin këtë mbrëmje në Alaskë.
Ndërkohë, që presidenti ukrainas po merr në kohë reale raporte mbi samitin e Alaskës, ai thotë në Telegram se po është i informuar gjithashtu për “sulme të qëllimshme ruse” në Sumy, rajonin e Dnipro, Zaporizhzhia, rajonin e Khersonit dhe rajonin e Donetskut.
“Lufta vazhdon. Ajo vazhdon pikërisht sepse nuk ka vetëm një urdhër, por edhe sinjale për përgatitjen e Moskës për t’i dhënë fund kësaj lufte. Në ditën e negociatave, ata po vrasin gjithashtu. Dhe kjo thotë shumë”, shprehet Zelensky.
Lideri i Kievit vazhdon të thotë se Ukraina është “e gatshme të punojë sa më produktivisht të jetë e mundur për t’i dhënë fund luftës” dhe se shpreson për një qëndrim të fortë amerikan.
“Gjithçka do të varet nga kjo, rusët po mbështeten në fuqinë amerikane“, thotë Zelensky.
Leave a Reply