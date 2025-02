Analisti Skënder Minxhozi thotë se Donald Trump po modifikon politikën e jashtme amerikane, duke u fokusuar te ajo që ai e quan “Amerika e para”. Në emisionin “Real Story” të gazetarit Sokol Balla, duke komentuar lëvizjet e fundit politike, analisti tha se Albin Kurti ishte një problem i administratës së Joe Biden, por vazhdon të jetë dhe e Trump.

Sipas tij, mënyra se si do të sillet Trump me Kosovën është një mister.

“Trump i vuri kazmën linjave kryesore të politikës së jashtme amerikane. Kërcënoi shtete fqinje, një vend nevralgjik si Panamaja, BE dhe Britaninë e madhe. Kërcënon Kinën dhe i vetmi shtet që nuk kërcënon deri më tani është Rusia. Këtu i afrohemi edhe hallit tonë ballkanik se një akord munshëm me Rusinë në lidhje me luftën në Ukrainë do të ishte më interesant për të parë konfigurimin e vetë marrëveshjes, por edhe për të parë koncesionet dypalëshe që do të bëjnë dy krerët e dy perandorive të mëdha dhe në këtë listë duhet parë se çfarë mund të planifikohet edhe në Ballkan. Dimë që Rusia ka shtet procxy të fuqishëm në rajon, që është Serbia. Evropa ndodhet në krizë sa i përket luftës në Ukrainë.

Albin Kurti ishte problem për humbësit e zgjedhjeve të nëntortit në Amerikë dhe për fitimtarët, por problemi që tejkaloi nga personi i Kurtit është se Trump po sjell linjë që ndryshon nga klasikja amerikane në lidhje me rajonin e Ballkanit sepse ka alergji ndaj prezencës ushtarake, e kushtëzon ndihmën dhe sigurinë që iu ofron shteteve të treta, me bazat ushtarake mund të ketë një modifikim. Pra, ky modifikim i thellë që Trump i bën politikës së jashtme amerikane dhe të sigurisë në botë, duke shikuar më shumë te ‘America first’, unë mendoj se në parim.. Kosova sot ndodhet në një zgrip të tillë delikat ku i duhet zgjidhur një marrëveshje delikate me Serbinë, veriun e ka të majisur për shkak të elementit të infiltruar serb dhe vetëizolimi i Kurtit që është artificial dhe prodhoi një republikë ende të panjohur në shkallë ndërkombëtare, një shtet që ka nevojë të njihet por mbyllet. Parakoks. Se si sillet Trump më këtë formulë ende të hapur kosovare është një mister i madh.”