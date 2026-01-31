Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, Todd Blanche, deklaroi se publikimi i dokumenteve nga dosja Epstein, “shënon fundin e një procesi shumë gjithëpërfshirës të identifikimit dhe shqyrtimit të materialeve”, duke sinjalizuar se, për Departamentin e Drejtësisë së SHBA-së, çështja konsiderohet e mbyllur.
Megjithatë, demokratët vazhdojnë të argumentojnë se departamenti ka mbajtur të fshehura një numër të madh dokumentesh, potencialisht rreth 2.5 milionë pa dhënë një justifikim të mjaftueshëm.
Sipas ‘BBC’, Departamenti i Drejtësisë ka qenë nën shqyrtim të fortë kritikash pasi nuk arriti të përmbushë afatin e 19 dhjetorit për publikimin e plotë të dosjeve, siç parashikohet nga Akti i Transparencës së Dosjeve Epstein, i miratuar nga Kongresi dhe i nënshkruar në ligj në muajin nëntor.
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse kjo sagë ka përfunduar.
Prej kohësh, shumë njerëz përfshirë edhe brenda bazës së mbështetësve të Presidentit Donald Trump kanë besuar se ekziston një përpjekje për të mbrojtur individë të pasur dhe të fuqishëm që kanë pasur lidhje me Jeffrey Epstein.
Blanche pranoi se publikimi i dokumenteve nuk do ta plotësojë kërkesën për më shumë informacion. Ai theksoi se dosjet nuk përmbajnë emra konkretë të burrave që kanë abuzuar me gratë dhe se, në rast se Departamenti i Drejtësisë do t’i kishte këta emra, ata do të ndiqeshin penalisht.
