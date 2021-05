Vrasja e Mehmet Qemës nuk ishte nga pakujdesia dhe as aksidentale. Mësohet se 27-vjeçari me miqtë e tij, mes tyre edhe autori Marjus Dema kanë qenë duke luajut lojën fatale që mban emrin “Ruletë ruse”. Radha ka qenë e Marjus Demës. Ky i fundit, siç e kërkon vetë loja, ka futur vetëm një plumb në armë dhe ka rrotulluar pjesën lëvizëse të revolverit.

Më pas, ai ka drejtuar pistoletën drejt Qemës dhe ka qëlluar. Për fatin e keq të 27-vjeçarit, pistoleta qëlloi të ishte e mbushur në atë moment, gjë që i solli dhe vdekjen. Për këtë lojë përdoret revolveri standard ishte “Nagant M” e cili ka një mulli me shtatë vende për fishekë, shkruan shqiptarja.com.

Ndërkohë “BalkanWeb” ka siguruar videon e momenteve të fundit të 27-vjeçarit Mehmet Qema.

Në video shihet momenti kur autori, 28-vjeçari Marjus Dema, i cili ndodhet në këmbë me armë në dorë, kthehet me armë nga viktima, që ndodhet i ulur në tavolinë, bashkë me pesë shokë të tjerë.