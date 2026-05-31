Një dron ka goditur centralin bërthamor Zaporizhia në Ukrainën jugore të pushtuar nga Rusia, njoftoi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA).
“Një dron goditi sot një ndërtesë që përmbante një turbinë në central, duke shkaktuar një vrimë në murin e saj”, tha IAEA në një deklaratë, duke cituar autoritetet lokale në centralin bërthamor.
“Nuk duhet të ketë asnjë lloj sulmi nga ose kundër centralit,” paralajmëroi Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-s, Rafael Grossi, në një deklaratë. “Kushdo që sulmon centralet bërthamore po luan me zjarrin”.
Centrali bërthamor Zaporizhia, më i madhi në Evropë, është pushtuar nga rusët që nga marsi i vitit 2022. Ai ndodhet në bregun jugor të lumit Dnieper, i cili është një vijë natyrale fronti në rajon midis palëve ndërluftuese.
Në një deklaratë të transmetuar nga mediat ruse, Rosatom, në pronësi të shtetit rus, akuzoi autoritetet ukrainase për kryerjen e një sulmi të qëllimshëm, pasi droni drejtohej nga një kabllo me fibra optike, gjë që “përjashton mundësinë e një aksidenti”.
“Sot u afruam me një incident që rrezikon të prekë edhe ata që jetojnë përtej kufijve të Rusisë dhe Ukrainës”, paralajmëroi kreu i Rosatom, Alexei Likhachev.
Megjithatë, Ministria e Jashtme e Ukrainës i hodhi poshtë akuzat si “jologjike”.
“Nuk e kuptojmë pse Ukraina do të godiste centralin e saj bërthamor në territorin e saj, sovranitetin mbi të cilin kërkon të rifitojë”, tha Ministria e Jashtme e Ukrainës në një deklaratë.
“Ne i konsiderojmë këto deklarata një operacion të ri dezinformimi në emër të shtetit pushtues”.
