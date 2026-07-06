Deputeti socialist Taulant Balla, ka hedhur akuza ndaj një prej organizatorëve të protestës.
Duke shpërndarë një video në faqen e tij zyrtare në Facebook, Balla e ka cilësuar si “nxënës të Saliut”, duke pretenduar se ai mbron kauza false kundër dhunës, ndërsa në jetën e përditshme shoqërohet pikërisht me njerëzit që e ushtrojnë atë.
“Dëgjojeni nxënësin e Saliut se çfarë thotë për dhunën edhe pse me autorët e dhunës rri nga mëngjezi në darkë.
Po këtë investimin çfarë e ke? Kush t’i jep paratë që po investon?”, shkruan Balla.
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