Gjykata e Lartë ka caktuar datën 10 dhjetor për shqyrtimin e çështjes së ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili kërkon pafajësinë.
Çështja pritet të shqyrtohet nga trupa gjykuese e Gjykatës së Lartë.
Për caktimin e seancës më 10 dhjetor, si dhe për orën e zhvillimit të saj, pritet konfirmimi nga kalendari zyrtar i Gjykatës së Lartë.
Vendimi i Apelit të Posaçëm e dënoi Tahirin me 5 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar u ul në 3 vite e 4 muaj.
Pas disa kohësh në burg, Tahiri u lirua nga Gjykata e Elbasanit pa e shlyer gjithë dënimin për shkak të disa rrethanave familjare.
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