Skënder Brataj, Shefi i Urgjencave Kombëtare dhe anëtari i Komitetit të Ekspertëve ka dhënë një lajm te mire. Sipas tij në pranverën e ardhshme koronavirusi do të zhduket pasi deri në fund të vitit do jetë e vaksinuar e gjithë popullsia.

“Virusi ekziston akoma, lirimi i masave do hiqen në mënyrë graduale, duam të kapim shifrën e 1 milion vaksinave. Me ecjen përpara të vaksinimit do merremi dhe me heqjen e masave në mënyrë graduale. Ka një ulje të telefonatave nga 12 mije telefonata më parë kemi rënë në 2 mijë telefonata. Për pensionistët vonesat e marrjes së dozës së dytë nuk ka problem sepse përgjigja imunitare me ata mosha është më i ngadaltë. Jam optimist se në fund të këtij viti do të kemi një numër të lartë të të vaksinuarve, në pranverën e ardhshme ne do kemi të vaksinuar të gjithë popullsinë. Pranvera e ardhshme do jetë fundi i Covid,” tha Brataj në Top News./ b.h