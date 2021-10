Dashi Do jeni ne nje moment ku ajo qe deshironi me shume do ju dali perpara si dicka qe e keni tashme ne dore dhe mund ta zoteroni si ne pune si ne jete personale Por ne fakt ka dicka qe eshte e mistershme dhe ju nuk e kontrrolloni dot

Demi Nje premtim ne nje lidhje pune dhe shoqerore do ju jap shprese qe jeni ne rrugen e duhur Por kujdes vetem pas dt 6 do shikoni ne vertete ky premtim do jete real apo jo

Binjaket Nje ndjesi qe edhe karriera edhe jeta personale do shkojne mire po ju bene qejfin dhe nuk do shikoni detajet qe ngerne krye dhe dalin nga poshte jorganit duke treguar qe aty fshihet dicka tjeter

Gaforrja Jeni ne nje moment ku pretendoni se i keni lidhur sic duhet dengjet me placka apo mundesi Ne fakt jeni pikerisht ne momentin qe keni lidhur dhe rregulluar disa ceshtje qe do hapen prape sidomos ne ceshtje familjer dhe kontakti me jashte apo ligjor

Luani Po prisni me padurrim tju vij nje ndryshim qe ju lehteson shpetimin tuaj nga nje ngaterrese e madhe ne disa dokumenta apo ne nje udhetim Ky moment do vij por duhet te jeni te sigurt qe do jeni ne vendin e duhur pasi sot mund te merrni rrugen pikerisht per nje drejtim tjeter

Virgjeresha Nje kerkese e konomike dhe bashkepunimi me te forte do vij nga partneri juaj ne cift apo partneri kantidat per tu lidhur me ju ne cift Kujdes me kerkesat qe do ju parashtrojne apo me investimet e perbashketa

Peshorja Jemi pak para henes s ere ne shenjen tuaj Por sot dhe neser do ju duhet nje drite apo fanar per tu orientuar ne nje ambjent ku do ju pushtojne me ndjenja apo joshje dhe do ju marrin disa firma te rendesishme

Akrepi Kush do ta mendonte se dikush mund te hartonte nje plan joshes qe ju te binit brenda dhe te mos e kuptonit sa brenda keni rene Por nje person qe mendon se ju njeh mund tju dal papritur perpara dhe tju rrembej ate qe deshiron nga ju sidmos ne erotizem

Shigjetari Jeni ne prag per te firmosur nje kontrate paramartesore apo pune Ne fakt jeni ju qe doni te manipuloni momentin me kete kontrate pasi mendoni se do ju sherbej ne te ardhmen Por do jete nje gabim levizjeje

Bricjapi Do ju japin nje detyr ete rendesishme dhe ju do ndjeheni te respektuar Por kjo detyre nga mbrapa fsheh nje kurth apo nje gabim qe do bjeri mbi ju i gjithi

Ujori Dashuria mund te prese edhe dy dite pasi keto dite sot dhe neser do jeni nen ndikimin e nje manipulimi i cili ju behet ne emer te zhvatjes ekonomike

Peshqit Nje dite me fantazi qe ju kenaq aq sa do arrini te mendoni se fantazia juaj mund te fitoj edhe mbi nje njeri qe perdor thjesht llogjiken dhe qe nuk e ka kaq te pasur fantazine per te manipuluar