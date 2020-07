Profesor Sazan Guri thotë se babai i një të njohurës së tij, kishte vdekur nga zemra, por e shpallën me koronavirus.

Sipas tij, 95% e të shpallurve si të vdekur me koronavirus, në fakt kanë vdekur për arsye të tjera, por janë deklaruar nga familjarët sit ë infektuar me Covid, se iu paguhet funerali falas.

“Te dashur miq, u sigurova pa e nxorra.

Ngjarje shokuese qe po e ndaj me ju miq me shkruan nje shoqe ime. Mendova se ishin fjale, por sot u gjenda perballe faktit shkruan ajo.

Ne mengjes i shkova per ngushellim shoqes time qe i vdiq i ati nga zemra. Kompania funerale G… i kishte propozuar funeral falas ne kembim te 1 milion e 200 mije lekeve pagese ….

Vetem nese e rregjistronte te atin, si te vdekur me Covid. E kishte te njohur te vetin, dhe i kishte thene qe 95 raste te vdekur fals, jane vetem nga pika ime e funeralit.

Shtrohet pyetja …. kush qendron prapa sponsorit te agjensive? Agjensia besoj, perfiton mbi shpenzimin e klientit …., se cfare interesi do të kishte pastaj.

Pse gjithe ky interes per te rritur nr e te vdekurve me Covid? Ka qe s’do besojne? Edhe une vete, nese eshte e vertete, mjerë ne…”, shkruan ai.

“Ka njerez qe e vene ne dyshim lajmin mbi vdekjet te lidhura me Covidin. Normal, edhe une vete, pse dyshoj e shtroj si pyetje, a jane te verteta?! Dhe plot te tjere sjellin dyshime akoma me teper, dhe jo vetem ne vendin tone.

Ajo qe me cudit eshte si nuk ka reagim per 500 vdekjet ne vit prej mushkerive per shkak kryesisht te ndotjes mjedisore, si rasti i fabrikes ne Laprak pa leje, ku edhe leja mjedisore i eshte refuzuar?!”, vijon profesor Zani, që më pas iu përgjigjet komentuesve skeptikë:

“Mire beni qe me pyesni, por nuk eshte lajm i imi, as ndodhia ime, une jam nje nga ju, nese eshte e vertete, me shqeteson pseja, cfari i kesaj gjeje, ku duan te dalin, ajo qe eshte shqetesim per te gjithe boten tashme, dhe nuk eshte me konspiracion ajo qe pas ketyre vjen:

1.Vaksina, 2. Cipi, 3. 5G, qe jane te lidhura me njera tjetren…”

/e.rr