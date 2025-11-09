Kandidati i Shqipëria Bëhet për Bashkinë e Cërrikut, Elget Hima, ka denoncuar fenomenin e intimidimit të votuesve në të gjitha qendrat e votimit në këtë bashki.
“Duhet të largohen të gjithë personat që rrinë përballë qendrave të votimit dhe nuk kanë asnjë funksion. I bëj thirrje Policisë së Shtetit, të marrë masa për të mos intimiduar votuesit dhe vota duhet të jetë e lirë dhe jo me ndere e favore që u është bërë me favore e ndere nga punonjësit e administratës”, tha Hima në një prononcim për mediat, shkruan A2 CNN.
“Kam bërë një xhiro personalisht sot në qendrat e votimit, kam konstatuar persona që nuk asnjë funksion dhe intimidojnë votuesit. Jam këtu për drejtësi dhe jo për favorizim kundër ligjit”. (
