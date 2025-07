“Çfarë është kjo grua që më nxirrni pas 30 viteve?! Po ik ore me gjithë atë Valentinën, të shikojë jetën e saj, se edhe unë kam jetën time”, kështu shprehet Agroni në insertin prezantues të rubrikës “Shihemi në Gjyq” në emisionin “E diela Shqiptare” në Tv Klan. Ai është sjellë në këtë seancë ndërmjetësimi nga vëllai i tij, Shpëtimi, i cili i kërkon që t’i japë zgjidhje një problemi 30-vjeçar.

Në vitin 1992, Agroni, për të shpëtuar nga shërbimi ushtarak në një qytet të largët, u martua me Valentinën dhe në këtë mënyrë, do të ishte ushtar në rrethin e Fierit. Por, gjërat nuk kishin shkuar ashtu sikurse ata i kishin menduar, pasi disa muaj pas celebrimit mes çiftit, Valentina largohet nga shtëpia e Agronit, dhe vazhdon jetën e saj me një partner tjetër. Nga ana tjetër edhe Agroni duket se ka bërë të njëjtën gjë. Pasi prej vitesh jeton në Greqi, ku ka krijuar dhe familjen e tij.

Më i shqetësuari në gjithë këtë çështje është Shpëtimi, i cili prej vitesh ka mbajtur mbi supe problemin e prezencës “nën hije” të Valentinës në trungun familjar.

Edhe pse të divorcuar Valentina rezulton në trungun e familjes së Agronit dhe Shpëtimit dhe është përfituese e pasurisë së tyre. Agroni thotë se nuk ishte në dijeni të kësaj, për më tepër ai shton se nuk e njeh fare Valentinën që prej 30 viteve.

Agroni: Unë po bëj 30 vjet që nuk e njoh Valentinën se kush është. Unë nuk e dija se Valentina është në trungun e familjes.

Shpëtimi: Të lutem shumë byrazer, e di se çfarë shqetësimi më ke sjellë ti mua apo jo!

Agroni: Të mbyllësh gojën, se më ke sjellë nga Greqia këtu.

Shpëtimi: Në të gjitha dokumentet më del Valentina sikur është nëpër dyert e shtëpisë.

Agroni: Unë me Valentinën po bën sot e 30 vjet që jam ndarë.

Shpëtimi: Je ndarë ti, por e ke në shtëpi.

Eni Çobani: Më fal kur je ndarë me Valentinën ti, e mban mend, apo nuk e mban mend. Agron se nuk është e lehtë kjo tani, se që është Valentina atje i kam letrat unë këtu. Valentinën e ke këtu.

Agroni: Sipas celebrimit që është bërë. U ngrit babai i saj atëherë se nuk më donte si dhëndër ndoshta…

Shpëtimi: Ore se ti nuk mban mend fare, o vëlla. Jenin martuar dhe keni bërë celebrimin në datën 23 korrik të vitit 1992 dhe kur u bë divorci dhe kur u bë divorci pas tre vjetësh, ajo ekziston në trungun familjar.

Agroni: Këtë gjë nuk e di akoma unë.

Shpëtimi: Ti nuk di gjë, por është bërë divorci në vitin 1994.

Eni Çobani: Ti ke marrë pjesë në divorc?

Shpëtimi: Nuk morëm pjesë për arsye se kishim atë mllefin e lënies së vëllait tim dhe nuk u paraqitëm në gjyq.

Ardit Gjebrea: Divorcin kush e kërkoi?

Eni Çobani: Divorcin e kërkoi Valentina.

Shpëtimi: Ajo vazhdon jetën e saj, kurse ti (Agroni) ike në Greqi dhe nuk doje që t’ia dije më.

Agroni: Nuk më duhet gjë se çfarë bën ajo. /klan/