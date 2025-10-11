Nga Ylli Manjani
Me gjykatën aktuale kushtetuese kam qenë e jam kritik. Pa asnjë dyshim kemi patur trupa gjyqsore shumë më të mira që kanë marrë vendime kurajoze në të shkuarën.
Gjykata e sotme kushtetuese është vite dritë larg edhe nga gjykata e Kosovës, se nuk po e krahasoj me gjykatat në perëndim.
Por interpretimi që po tentohet të bëhet me mandatin e gjyqtares Sonila Bejtja është mendim kriminal në fazën e përgatitjes i një grupi të strukturuar, që synon ta grabisë.
Nëse kjo gjykatë kushtetuese do bëhet pjesë e këtij grupi të strukturuar, që këtë radhë duhet ta them me plot gojën se nuk është qeveria në të, atëherë mandati që mban zonja Bejtja do të quhet i grabitur.
Sa për të sjellë pak informacion ligjor:
- Sonila Bejtja është emëruar në detyrë si pasuese e të dekretuarit Besnik Muçi. Ky i fundit u dekretua për mandat të plotë 9 vjeçar shërbimi, që do të thotë deri në 2028.
- Për shkak se zotiMuçiu detyrua të largohet nga detyra, vendin e atij e mori zonja Bejtja. Pra mandati i saj shkon nga aty ku e la zoti Muçi, deri në 2028.
- Dekreti i emërimit, si për zotinMuçiashtu edhe për zonjën Bejtja saktëson se është “i plotë”. Pra 9 vjeçar.
- Sipas Kushtetutës së shkruar, e zeza mbi të bardhë, mandatet që rifreskohen janë ata që mbajtën zoti Kalo dhe sot zonjaZaçe. Aksidentalisht është krijuar edhe njëvakancë tjetër që krijoi dorëheqja një anëtarje tjetër aty.
- Të gjithë të tjerët e kanë mandatin e plotë dhe periudha tjetër e radhës për rinovim të përbërjes është viti 2028.
Këto janë fakte që dalin nga aktet zyrtare dhe Kushtetuta e shkruar.
Tani, Presidenti i Republikës, i cili ka hyrë kot në këtë debat, i kërkon Gjykatës Kushtetuese që të injorojë këto fakte dhe, të interpretojë një gjë që po e kërkojnë në Kushtetutë e spo e gjejnë. Thonë madje se e kanë harruar ta shkruajnë, ndaj duhet ta shkruajë gjykata.
Pra i kërkojnë gjykatës Kushtetuese të shkruajë një kushtetutë tjerër!!!
Nuk po ju lodh kokën me interpretime të tjera, por kaq besoj mjafton për të kuptuar se çfarë gatimi po servir mendimi kriminal për grabitjen e një mandati legjitim.
Tani, Gjykata Kushtetuese nga e cila nuk presim më të na mbrojë ne, të paktën të mbrojë veten nga ky sulm antikushtetutë grabitës. Ta bëjë këtë duke u nisur nga një prezumim i thjeshtë: sot mandati i Sonilës nesër do jetë mandati jot.
Kaq, se moralizmat e kolegut për kolegun mesa duket kanë marrë fund aty…
