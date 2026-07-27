Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se Irani ka kërkuar të zhvillojë bisedime me Shtetet e Bashkuara, si përmes ndërmjetësve ashtu edhe drejtpërdrejt, duke theksuar se kontaktet mes dy vendeve tashmë kanë nisur.
“Po flasim me Iranin tani dhe bisedimet po shkojnë mirë. Gjëra të mira mund të ndodhin,” u shpreh Trump para gazetarëve, duke shfaqur optimizëm për ecurinë e negociatave.
Presidenti amerikan shtoi se, sipas tij, Teherani ka kërkuar dialog pas presionit të ushtruar nga SHBA. “Ata nuk do të kishin kërkuar takim nëse gjërat do të shkonin keq për ne. Arsyeja e vetme është se i kemi goditur shumë rëndë,” deklaroi ai.
Komentet e Trump vijnë në një kohë kur përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve mes Uashingtonit dhe Teheranit mbeten në qendër të vëmendjes ndërkombëtare.
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