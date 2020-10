Dashamir Shehi njihet nga publiku shqiptar për humorin dhe ironinë e tij. Gjatë emisionit Hard Talk, gazetari Roland Qafoku e pyeti çfarë do bënte ai nëse Edi Rama merr një mandat të tretë dhe opozita do humbiste zgjedhjet. Përgjigjia e Shehut ishte se do vriste veten, duke shkaktuar të qeshura në studio.

-Si del rezultati në 25 prill?

-Do fitojmë ne.

Po nëse humbisni çfarë do bëni?

-Po asnjë gjë, do vrasim veten, ç’a do bëjmë. Do vazhdojmë luftën sa të kem fuqi, sa të kem jetë.

g.kosovari