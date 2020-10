Deputeti Lefter Maliqi e quajti seancën e sotme në Kuvend, një seancë turpi.

Ai theksoi se mazhoranca ka frikë për zgjedhjet e ardhshme dhe prandaj kërkon të miratojë këto ndryshime.

Maliqi theksoi më tej se nëse në zgjedhjet e ardhshme fiton PS-ja do të largohet përfundimisht nga politika.

“Sot është një seancë turpi, e pështirë e Rilindjes, me këtë po tregojnë frikën që kanë për zgjedhjet. Ku janë këta trima? Pse kanë frikë të ndryshojnë koalicionet, pse nuk duan të hapin listat? Këta kanë pushtetin në dorë. Ju sot po gënjeni dhe mashtroni të gjithë shqiptarët. Çfarë do që të bëni, ju nuk do të fitoni në zgjedhjet e ardhshme. Nëse nuk fiton e djathta e bashkuar në Berat unë do të largohem përfundimisht nga politika.’, u shprehet Lefter Maliqi.

g.kosovari