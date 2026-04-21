Kryeministri i zgjedhur i Hungarisë, Péter Magyar, tha në një konferencë për mediat se vendi i tij duhet ta marrë në paraburgim kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai hyn në territorin hungarez pasi kjo gjë kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale.
GjPN-ja lëshoi një urdhër arresti për Netanyahun në nëntor 2024 për krime lufte të dyshuara dhe krime kundër njerëzimit. Vendet anëtare të GJPN-së janë në parim të detyruara të ndalojnë individët që i nënshtrohen urdhër-arresteve të tilla. Megjithatë, Magjari ka njoftuar se do ta ndalojë tërheqjen nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJND) deri më 2 qershor, që do të jetë një vit pasi Hungaria paraqiti një njoftim zyrtar tërheqjeje drejtuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-së.
I pyetur nga gazetarët se çfarë do të thoshte kjo për vizitën e planifikuar të Netanyahut këtë vjeshtë – ai tashmë e ka pranuar ftesën e Hungarisë – Magjari tha: “Ia bëra të qartë këtë edhe kryeministrit izraelit… është qëllimi i vendosur i qeverisë së Tiszës ta ndalojë këtë dhe të sigurojë që Hungaria të mbetet anëtare e GJND-së.”
“Ia bëra të qartë edhe kryeministrit izraelit se nuk po tërhiqemi, sepse kolegët e mi e kanë shqyrtuar situatën dhe ne ende mund ta ndalojmë tërheqjen (nga Gjykata Ndërkombëtare Penale) deri më 2 qershor. Qëllimi i fortë i qeverisë së Tiszës është ta ndalojë këtë dhe që Hungaria të mbetet anëtare e Gjykatës Ndërkombëtare Penale. Pra, nuk mendoj se kam mashtruar askënd për asgjë. Nëse një vend është anëtar i Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe një person që është nën një urdhër arresti hyn në territorin tonë, atëherë ai person duhet të merret në paraburgim”, tha Magyar.
Hungaria më parë kishte refuzuar të arrestonte udhëheqësin izraelit kur ai vizitoi Budapestin në prill 2025, me aleatin e fortë të Netanyahut, Viktor Orbán, që shërbente si kryeministër. Para takimit, Orbán njoftoi tërheqjen e Hungarisë nga GJPN-ja, një proces që kërkon një vit për të hyrë në fuqi sipas statutit të gjykatës, dhe garantoi imunitetin e Netanyahut.
Megjithatë, disa vende kanë argumentuar se mund të mbeten anëtarë të GJND-së pa zbatuar urdhër-arreste të tilla.
Sakaq, fituesi i zgjedhjeve hungareze, Peter Magyar, ka qenë tepër i ashpër edhe me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy. Ai i bëri thirrje Presidentit ukrainas që të rihapë tubacionin e dëmtuar Druzhba sapo të jetë funksional, dhe që Rusia të rifillojë dërgesat e naftës përmes tij.
“Ajo që mund t’i them presidentit ukrainas është kjo: nuk e njohim njëri-tjetrin, nuk kemi folur në telefon apo në ndonjë mënyrë tjetër, por kjo nuk është lojë. Pra, nëse tubacioni i naftës Druzhba është i përshtatshëm për transportimin e naftës bruto, atëherë ai duhet ta hapë atë në përputhje me angazhimin e tij; dhe ne u kërkojmë rusëve ta furnizojnë me naftë bruto, sepse pa të dyja palët thjesht nuk funksionon. Gjithashtu, kemi informacion se kjo mund të ndodhë në ditët në vijim, siç mund të jetë njoftuar tashmë nga burime të ndryshme. Ne nuk do të hyjmë në asnjë formë shantazhi dhe nuk do ta rekomandoja. E them përsëri, nuk e njohim njëri-tjetrin, por nuk do ta rekomandoja që presidenti ukrainas të ndjekë këtë rrugë. Kjo është diçka që jo vetëm Hungaria nuk do ta gëlltisë, por as Evropa në tërësi, përfshirë udhëheqësit evropianë, nuk do ta pranojë – që marrëveshjet e arritura tashmë të rihapen më vonë dhe udhëheqësit evropianë të shantazhohen. Nuk bëhet kështu në Evropë”, u shpreh Magyar.
Qeveria në largim e Hungarisë, e udhëhequr nga Kryeministri Viktor Orban, dhe Sllovakia kanë qenë në një mosmarrëveshje me Ukrainën për pezullimin e furnizimeve ruse me naftë mbi territorin ukrainas përmes tubacionit të epokës sovjetike.
Kievi thotë se tubacioni u mbyll për shkak të një sulmi rus në fund të janarit.
