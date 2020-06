Një 10-vjeçar ka mbetur i plagosur pasi është aksidentuar nga një makinë teksa lëvizte me biçikletë. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 17:53, në rrugën “Kosova”, në Kamëz.

Burime nga policia bënë me dije se mjeti me drejtues shtetasin me inicialet M.H., ka aksidentuar biçiklistin e mitur me iniciale O.D., 10 vjeç, i cili u dërgua në spital, dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Mjeti dhe drejtuesi i mjetit janë në vendngjarje, ndërsa grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

