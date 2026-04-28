Kryeministri Albin Kurti deklaroi se do të bëjmë përpjekje maksimale para vazhdimit të seancës për zgjedhjen e Presidentit, raporton për A2CNN gazetari Ideal Gola.
Pyetjes së gazetarëve a do të kemi President, Kurti iu përgjigj: “Po bëjmë përpjekje maksimale, tash ta shohim a po vijnë deputetët e opozitës”.
I pyetur a do ta zgjidhni Vjosa Osmanin në krye të shtetit për një mandat të ri, Albin Kurti refuzoi të japë një koment.
Seanca e thirrur për në orën 10:00 ende nuk ka nisur.
Të hënën, në votimin e parë morën pjesë më pak se 80 deputetë. Lëvizja Vetëvendosje propozoi dy kandidate për presidente: Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën, ku Rushiti mori 63 vota në raundin e parë, ndërs Hoxha asnjë votë.
Partitë opozitare bojkotuan seancën duke e konsideruar anti-kushtetuese nisjen e mbledhjes pa praninë e 80 deputetëve në sallë.
LDK ka propozuar si kandidate për Presidente Vjosa Osmani, e cila dorëzoi më 4 prill mandatin e saj 5-vjeçar në krye të shtetit, por gjasat që emri i saj të pranohet nga “Vetëvendosja” duken të vogla.
