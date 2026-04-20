Deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi, ka bërë një thirrje të fortë për bashkimin e të gjithë faktorëve shoqërorë, duke theksuar se problemi kryesor i vendit nuk është opozita, por “kapja e shtetit në të gjitha instancat e saj”.
Gjatë fjalës së tij në ”Off the Record” nga Andrea Danglli, Baçi nënvizoi se kjo situatë kërkon një reagim frontal, ku krahas forcave politike, një rol kyç duhet të luajnë media dhe intelektualët e ndershëm.
“Nuk është e thënë që intelektualët dalin në protestë bashkë me opozitën. Ajo do të ishte një gjë shumë e mirë. Madje do të ishte shumë e mirë që të ishin folës në protesta e takime të ndryshme,” u shpreh deputeti, duke shtuar se një intelektual i vërtetë është ai që guxon të kritikojë edhe vetë opozitën. Sipas tij, shumica e intelektualëve mbajnë qëndrime realiste nëpër studio televizive, gjë që përbën një ndihmë të madhe për kauzën demokratike.
Nga ana tjetër, Baçi nuk i kurseu kritikat për ata që i quajti “pseudointelektualë” dhe analistë të blerë, të cilët sipas tij ndërtojnë një narrativë që ia kalon fajin gjithmonë opozitës. “Ata që janë të blerë nuk bëhen për vete. Ata bëhen për vete vetëm me një mënyrë: t’u japësh më shumë nga ç’u jep ai tjetri,” tha Baçi.
Në mbyllje të fjalës së tij, deputeti demokrat mbrojti punën e opozitës, duke kujtuar se akuzat e tyre për korrupsion tashmë po vërtetohen me fakte. Ai theksoi se opozita po zhvillon një “betejë shumë të fortë dhe të fuqishme në kushte të pabarabarta”, duke insistuar se zëri i tyre ka paralajmëruar vjedhjet shumë më herët se ato të bëheshin publike.
