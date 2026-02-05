Partia e Majtë dhe të Gjelbrit kanë reaguar ashpër ndaj njoftimit të Kancelarit Friedrich Merz (CDU) se Gjermania do të rrisë dërgesat e armëve në Shtetet e Gjirit.
Kreu i Partisë së Majtë, Jan van Aken, e akuzoi Merzin se po i shpërfill shqetësimet për të drejtat e njeriut. “Merzi po bie drejtpërdrejt në kurthin e propagandës së Princit të Kurorës Mohammed bin Salman”, tha van Aken. Ai shtoi se të drejtat e njeriut vazhdojnë të “shkelen” në Arabinë Saudite, duke përfshirë ekzekutimet, kufizimet e të drejtave të grave dhe persekutimin e figurave të opozitës. “Kjo është një marrëveshje e ndyrë: armë në këmbim të fitimeve gjithnjë e në rritje për udhëheqësit e biznesit gjerman”, tha van Aken, i cili kundërshton në thelb eksportet e armëve.
Të Gjelbrit gjithashtu shprehën kritika të forta. Sara Nanni, zëdhënësja parlamentare e të Gjelbrit për politikën e sigurisë, tha se Merz donte të normalizonte më tej regjimin që i nevojitej për “axhendën e tij të karburanteve fosile”. “Kjo ka pak të bëjë me politikën e sigurisë”, deklaroi Nanni. Arsyet për një politikë kufizuese të eksportit ende ekzistojnë. Për shembull, Emiratet e Bashkuara Arabe luajtën një rol problematik në konfliktin e Sudanit, Arabia Saudite ishte përgjegjëse për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut dhe Katari ishte përpjekur të korruptonte politikanët evropianë.
Merz është zotuar për bashkëpunim më të ngushtë në mbrojtje me partnerët kryesorë në rajonin e Gjirit. “Kjo është në interesin tonë të ndërsjellë, sepse duam të sigurohemi që bota të bëhet më e sigurt.” Dhe do të bëhet më e sigurt vetëm nëse ne mbrojmë edhe veten, tha Merz gjatë vizitës së tij në Katar.
Nëse qeveria gjermane sheh “partnerë të besueshëm bashkëpunimi” si Katari ose, që nga dita e mëparshme, Arabia Saudite, atëherë këto vende mund të mbështeten në një bashkëpunim më intensiv në fushën e armëve sesa në vitet e fundit. “Megjithatë, kjo nuk do të thotë që tani do t’u furnizojmë të gjitha armët të gjitha vendeve plotësisht të pakontrolluara. Çdo rast do të shqyrtohet ende individualisht.”
Merz tha se kishte pasur një lehtësim të rregullave verën e kaluar. Ai theksoi se qeveria gjermane kishte hapur rrugën për eksportin e avionëve të mëtejshëm Eurofighter në Arabinë Saudite.
Eksportet e armëve drejt shteteve autokratike të Gjirit ishin trajtuar prej kohësh me shumë kujdes nga qeveritë e mëparshme për shkak të situatës së të drejtave të njeriut dhe përfshirjes së tyre në konflikte rajonale si lufta në Jemen. Për Arabinë Saudite, një ndalim i eksportit të armëve ishte në fuqi prej shumë vitesh. Merz theksoi se ai kishte ngritur gjithashtu çështje të të drejtave të njeriut gjatë vizitës së tij në Arabinë Saudite dhe Katar. Megjithatë, ai nuk e bën këtë publikisht, por i diskuton këto çështje me homologët e tij pas dyerve të mbyllura.
Leave a Reply