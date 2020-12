Ambasadori austriak Christian Steiner ishte sot në Fier, ku tha se Bashkimi Evropian po bën përpjekje për të siguruar vaksinën anti Covid.

Amabsadori tha se ndihmoi disa familje në nevojë të prekura nga pandemia.

“I lumtur që ndihmojmë familjet në nevojë dhe personat e prekur nga Covid. BE dhe Austria e përkrah Shqipërinë në tejkalimin e situatës. BE e ka ndihmuar Shqipërinë edhe me ndihma mjekësore me pajisjen e spitaleve.

Përsa i përket sigurimit të vaksinës anti-Covid nga vendi ynë, besoj se janë përpjekjet e duhura qoftë në Bashkimin Europian qoftë për vendet e Bashkimit Europian dhe për vendet e Ballkanit që të mund të mundësohet diçka e tillë edhe në Shqipëri”, tha ambasadori.

g.kosovari