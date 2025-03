Departamenti amerikan i Shtetit ka publikuar Raportin e Strategjisë së Kontrollit Ndërkombëtar të Narkotikëve të 2025-ës, ku vlerësohet puna e autoriteteve shqiptare në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit e pastrimit të parave.

DASH vlerëson arritjet e SPAK në luftën e vazhdueshme me këto fenomene dhe veçon vënien nën hetim të ish-kryeministrit Sali Berisha për aferën ‘Partizani”. Gjithashtu DASH përmend vënien nën hetimin edhe të dhëndrit të Berishës, Jamarbër Malltezi, lidhur me këtë aferë.

“SPAK rriti numrin dhe kompleksitetin e hetimeve për pastrimin e parave dhe sekuestrimet dhe kreu hetime financiare dhe pasurore paralele kur dyshonte për pasuri të paligjshme; megjithatë, ndjekjet penale mbeten të ulëta. Në vitin 2023, SPAK sekuestroi pasuri me vlerë 43 milionë dollarë dhe, në vitin 2024, vazhdoi me arrestimet dhe sekuestrimin e pasurive të ish-zyrtarëve të lartë. Në shtator 2024, SPAK akuzoi ish-kryeministrin dhe të emëruarin sipas “Aktit të Aprovimeve për Operacionet e Jashtme dhe Programet e Ndërlidhura të Departamentit të Shtetit, 2021”, neni 7031(c), Sali Berisha për korrupsion për veprime zyrtare që përfitonin interesat e familjes së tij. SPAK gjithashtu akuzoi dhëndrin e tij për korrupsion dhe pastrim parash. SPAK sekuestroi pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe pjesën e dhëndrit në kompani të lidhura me korrupsionin”,- thuhet në reaportin e DASH.