Gjykata e Posaçme vendosi të shtyjë për më 1 prill seancën e radhës të dosjes “Plumbi i artë”. Shkak i shtyrjes u bë mungesa e avokatëve të dy prej të pandehurve në proces. Gjykimi i kësaj çështjeje ndodhet në fazën pyetjes së të penduarit të drejtësisë, Nuredin Dumani, nga të bashkëpandehurit dhe avokatët e tyre.

Dosja “Plumbi i Artë” përfshin 20 të akuzuar, mes tyre edhe Nuredin Dumani, i cili ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë. Kjo dosje lidhet me 27 vrasje, grabitje me dhunë dhe krime të tjera të rënda, të rrëfyera nga Dumani. ​

Ky i fundit ka dëshmuar se ka korruptuar punonjës të Policisë së Shtetit për të kaluar armë në kufi. Ai gjithashtu ka treguar se ka paguar 40 mijë euro për të dalë nga burgu në vitin 2014, me ndihmën e një të afërmi të ministrit të Drejtësisë së asaj kohe.

Në dëshmitë e tij, Dumani ka përmendur edhe lidhjet me figura të njohura të botës së krimit, si Talo Çela dhe Erjon Alibej. Gjithashtu, ai ka rrëfyer për përfshirjen e tij në ekzekutimin e vëllezërve Haxhia në Durrës në prill 2020. ​

Gjatë seancave gjyqësore, Dumani ka kërcënuar avokaten e një prej të pandehurve, duke shkaktuar tensione në sallën e gjyqit. Gjykata e Posaçme ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar për disa nga të akuzuarit në këtë çështje. ​

Ekspertët e kriminalistikës e kanë cilësuar këtë dosje si një rast që përfshin një skuadër vrasësish me rreth 20 persona të përfshirë. Procesi gjyqësor për “Plumbin e Artë” vijon ende, me dëshmi dhe prova që po shqyrtohen nga Gjykata e Posaçme.​