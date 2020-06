Damian Gjiknuri tha se Puna e Këshillit Politik ka përfunduar në lidhje me Kodin Zgjedhor dhe se në të janë reflektuar të gjitha kërkesat dhe frikërat që opozita kishte për votën. Gjiknuri tha se ky ligj siguron që të jetë i gjithëpranuar, ndërsa shtoi se mund ta quajmë edhe ligj të shkruar nga vetë PD.

“Të hënën ky drat i kalon Komisionit të Zgjedhores ndërsa Këshilli Politik do të vijojë diskutime me çështje të tjera që janë lënë në një fazë të dytë”, u shpreh ndër të tjera Damian Gjiknuri.

“Plotësuam kërkesat që kishte opozita për ato garanci që kanë ekzistuar në ligjin aktual. Për ne është e rëndësishme që ligji zgjedhor të reflektojë frikat e opozitës që të hyjnë në zgjedhje të gjithëpranuara. Për këto dy tre ditë teksti i dërgohet kuvendi, nuk ka më debate janë vetëm çështje teknike. E rëndësishme është që kemi një ligj zgjedhor të gjithë pranuar, jo më i mirë por që rregullat e lojës të jenë pranuar nga palët. U la që përzgjedhja të bëhet në kuvend ku opozita do të ketë një të dërguar të saj që të bëjë përzgjedhjen. ai do të ketë të drejtën e përjashtimit apo përzgjedhjes në një grup personash. Për kodin zgjedhor këshilli politik e mbylli punën, por do të mblidhet për financimin dhe referendumet, votat e emigrantëve është një e drejtë e garantuar”, tha Gjiknuri.

/e.rr