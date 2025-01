Artisti nga Kosova, Gjesti është bërë pjesë e shtëpisë së “Big Brother Albania”, duke shkaktuar trazira jo vetëm në shtëpi, por edhe në publik. Pas 85 ditësh qëndrimi në “BBVK”, Gjesti u largua dhe vetëm të nesërmen u bë pjesë e edicionit në Shqipëri.

Megjithatë, pak dihet për jetën e tij para se të bëhej pjesë e lojës. Në një koment të një fansi, u zbuluan detaje emocionuese nga jeta private e Gjestit. Sipas këtij komenti, Gjesti është rritur larg prindërve biologjikë dhe është adoptuar nga një çift që e kanë dashur si fëmijën e tyre. Kjo histori ka prekur thellë zemrat e publikut, duke e bërë atë edhe më të dashur për ndjekësit e tij.

Gjesti ka treguar se është një lojtar i fortë dhe një personazh që di të mbajë publikun të mbërthyer pas ekranit. Me hyrjen e tij në “BBVA4”, ai është gati të sjellë energji dhe dinamika të reja në lojë. Fansat e tij janë të bindur se ai do të shkëlqejë edhe në këtë edicion, duke e kthyer në një nga figurat më të paharrueshme të reality show-t në Shqipëri dhe Kosovë. Vetë këngëtari ka preferuar që mos të flasë rreth kësaj teme, por të flasë për familjen e tij vetëm me dashuri dhe mall.

Në “Big Brother Kosova”, familja e tij i ka dërguar një video, por kanë preferuar që vetëm të mbështesin lojën e tij, duke preferuar që mos të cekin jetën e vështirë që këngëtari ka pasur. Familjarët e Gjestit kanë reaguar për herë të parë pasi këngëtari iu bashkua shtëpisë së “Brother VIP Albania”, 24 orë pas largimit nga “Big Brother VIP Kosova”.

Në një postim në llogarinë e Gjestit në Instagram, familjarët shkruajnë se janë pa fjalë për gjithë mbështetjen e madhe që ai po merr.

“Jemi pa fjalë nga përkrahja dhe dashuria që ju publik i dashur i keni dhënë Gjestit gjatë këtij rrugëtimi, e po vazhdoni ende ta përkrahni Gjestin dhe lojën e tij, jemi përjetësisht falënderues për mesazhet e panumërta, e për përkrahjen që nuk po e kurseni asnjëherë, e përkundrazi vetëm po shtohet çdo ditë e më shumë. Gjesti ju do shumë, vazhdoni ta ndiqni e ta përkrahni siç edhe keni bërë deri tash”, thuhet në postim.