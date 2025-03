Shqiptarët po investojnë për të “pleqëruar me dinjitet”. Pasiguritë ekonomike bashkë me plaken e shpejtë të popullsisë nga njëra anë bashkë me faktin se ajo që të moshuarit në vend marrin nuk mjafton, po shtyn qytetarët drejt skema private të pensioneve. Nga pak më shumë se 38 mijë në fund të 2023-sht, numri i atyre që kontribuojnë vullnetarisht arriti në gati 45 mijë në dhjetor 2024.