Kur batica tërhiqet dhe moti është i kthjellët, brigjet e Fukutsu-s në jug të Japonisë shndërrohen në një pasqyrë natyrore prej rreth tre kilometrash. Rëra e lagur reflekton qiellin dhe siluetat e njerëzve, duke krijuar një panoramë që i ka dhënë zonës nofkën “Pasqyra e Detit”.
Fenomeni, i njohur si Fukutsu Kagami no Umi, ka tërhequr vitet e fundit mijëra vizitorë vendas dhe të huaj, të cilët mbërrijnë për të realizuar fotografi spektakolare, sidomos në momentet kur deti është i qetë dhe qielli i hapur.
Zona ishte e njohur më herët në Japoni për perëndimet mbi Miyajidake Shrine, ku në muajt shkurt dhe tetor krijohet një vijë e përkryer drite mbi rrugën që lidh faltoren me detin. Por në vitin 2021, autoritetet turistike nisën një fushatë të re promovuese për “Pasqyrën e Detit”, duke inkurajuar vizitorët të shpërndanin fotografi në rrjetet sociale.
Promovimi përkoi me periudhën e pandemisë, kur hapësirat e gjera natyrore u panë si alternativa më të sigurta për pushim. Vizitorët nisën të shtohen, ndërsa imazhet e reflektimeve perfekte u përhapën gjerësisht në Instagram.
Ndryshe nga shumë destinacione të mbingarkuara nga turizmi, në Fukutsu nuk shihen grumbuj mbeturinash apo ndotje plastike. Banorët kanë marrë përsipër ruajtjen e pastërtisë së plazheve, duke mbledhur çdo mbetje që hasin gjatë shëtitjeve të përditshme. Në fundjavë organizohen edhe aksione të përbashkëta pastrimi, shpesh të drejtuara nga organizata jofitimprurëse mjedisore.
Edhe pse qyteti ka rreth 60 mijë banorë, bashkia njeh mbi 30 grupe të angazhuara në çështje mjedisore dhe organizon aktivitete ndërgjegjësuese për komunitetin. Në qytet funksionojnë gjithashtu dyqane të certifikuara “eko”, që zbatojnë politika për reduktimin dhe riciklimin e mbetjeve.
“Mbajtja e pastërtisë që në fillim është mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen”, thekson Nakamura.
Një nga arsyet kryesore për kujdesin e shtuar ndaj mjedisit është edhe mbrojtja e breshkës kokëmadhe, specie e rrezikuar që dikur folezonte rregullisht në këtë bregdet. Që prej vitit 2010, numri i tyre ka rënë, duke ngritur shqetësime për ndikimin e mundshëm të rritjes së turizmit.
Autoritetet lokale u bëjnë thirrje vizitorëve të mos hedhin mbeturina, të shmangin vizitat gjatë natës dhe të tregojnë kujdes të veçantë gjatë sezonit të shumimit, nga qershori në gusht.
Vizitorët mund të kontribuojnë drejtpërdrejt në ruajtjen e zonës duke marrë qese dhe mjete për mbledhjen e mbeturinave në zyrën e turizmit dhe duke i dorëzuar ato në pikat e përcaktuara.
Banorët shpresojnë që modeli i Fukutsu-s të shërbejë si shembull se si turizmi mund të zhvillohet në harmoni me natyrën, duke e kthyer një fenomen të rrallë natyror në një histori suksesi për komunitetin.
Leave a Reply