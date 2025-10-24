“Gjykata sportive është krahu i armatosur i drejtuesve të FIFA-s. Ata nuk më donin sepse kishin frikë se do të ndryshoja gjithçka.”
Michel Platini ka nisur sulme të mëtejshme ndaj drejtësisë sportive. “Është një skandal,” deklaroi “Mbreti” që është nofka e Michel Platini, në Festivalin e Drejtësisë Penale. “Në Zvicër, presidentët e komiteteve emërohen nga FIFA. Çdo gjë bëhet midis tyre. Prokurorëve zviceranë që kryejnë hetimet u është kërkuar të qëndrojnë në FIFA kur të dalin në pension. Gjykata e Arbitrazhit për Sportin paguhet një milion euro çdo vit nga FIFA.”
“Është një mafie zvicerane ku gjykata sportive është krahu i armatosur i stafit vendimmarrës të FIFA-s,” shtoi ai. “Pra, nuk është normale dhe nuk është e drejtë, këto gjëra duhet të ndryshojnë. Futbolli nuk i përket UEFA-s ose FIFA-s, i përket të gjithëve. A është rasti im Dreyfus i sportit? Mendoj se po,” vazhdoi ai, duke iu referuar lirimit të tij nga sistemi i drejtësisë së zakonshme dhe skualifikimit të njëkohshëm nga sistemi i drejtësisë sportive. “FIFA nuk më donte sepse mendonin se do t’i ndryshoja të gjithë, sepse FIFA është e mirë në gjithçka. Ata kishin frikë se do të ndryshoja gjithçka.”
